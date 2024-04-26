Риелтор Никитина: квартиросъемщикам лучше рассчитываться за аренду жилья банковским переводом | 360°

Общество 26 апреля 2024, 11:55 Риелтор Никитина: квартиросъемщикам лучше рассчитываться за аренду жилья банковским переводом

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Руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина в беседе с изданием РИАМО посоветовала квартиросъемщикам рассчитываться за аренду жилья банковским переводом. Как пояснила специалист, в случае спорных ситуаций это будет доказательством того, что средства были переведены полностью и своевременно.

«Оплату желательно производить в безналичном расчете, например, переводом на карту. Это позволит доказать, что вы отвечаете по своим финансовым обязательствам», — процитировал kp.ru риелтора.

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Никитина призвала заранее обговаривать вопрос коммунальных платежей. Например, некоторые пункты, такие как взнос за капитальный ремонт или телевизионную антенну, квартиросъемщику оплачивать необязательно. Важно обговорить и вопрос ремонта, кто и за чей счет будет устранять возникшие поломки, добавила эксперт.