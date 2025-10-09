Риелтор не должен быть крайним? Как быть со страхованием ответственности по сделкам

Страхование ответственности риелторов — хорошая инициатива, но требует доработки. Сейчас на рынке огромное число случаев, когда продавший квартиру человек объявляет себя жертвой мошенников, а добросовестные покупатели остаются без жилья и денег. Поэтому без решения этого вопроса страховка будет бесполезной. Об этом в комментарии 360.ru заявила агент по недвижимости Наталья Требина.

Она подчеркнула, что сейчас просит клиентов самостоятельно застраховаться от рисков. Отказавшиеся потом сильно жалеют.

«Я считаю, что риелтор должен отвечать за свои действия, но насколько это возможно», — заявила Требина.

В качестве примера она привела ОСАГО, когда за покупателя полиса отвечает еще и страховая компания.

«Риелтор не должен быть крайним. Это важно понимать», — пояснила агент по недвижимости.

Она добавила, что сейчас риелторы столкнулись с трудностями проверки продавцов квартир. Закон о персональных данных не дает большую часть информации.

«Для нас закрыт доступ к архивным выпискам, чтобы убедиться, что нет действующих судов. Паспорт может быть действительным, но там вклеена фотография другого человека. Поэтому нужен механизм доступа аттестованных риелторов или нотариусов», — добавила Требина.

Она пояснила, что сейчас главная сложность заключается в проверке продавцов квартир, которые или стали жертвами мошенников, или сами оказались ими.

«Человек может продать квартиру, получить за нее расчет, а через три месяца сказать, мол, я деньги отдал мошенникам, верните квартиру. И суды им возвращают без решения, что деньги тоже надо вернуть», — пояснила Требина.

Она отметила, что сначала нужно решить эту главную проблему и открыть доступ к проверке участников сделки, прежде чем вводить ответственность для агентов.

С предложением ввести страхование ответственности агентов недвижимости выступил депутат Госдумы Владимир Кошелев. Он пояснил, что риелторы должны отвечать, если в договоре есть нарушения или обещанная квартира не отвечает ожиданиям покупателя.