Риелтор Молодкина заявила, что сезон загородной недвижимости принес активизацию покупательского спроса

В Тюмени наблюдается увеличение спроса на дачи и готовые загородные дома. Это связано с плавным снижением ставок по ипотеке, сообщила независимый аналитик рынка недвижимости Светлана Молодкина в беседе с «ФедералПресс» .

Покупатели активизировались уже в феврале-марте. Основной спрос сформировался на дачи и готовые дома.

«Сезон загородной недвижимости принес активизацию покупательского спроса, порядка 25% всех сделок приходится именно на загородную недвижимость», — отметила Молодкина.

По ее словам, дачи преимущественно покупают в бюджете два-три миллиона рублей, дома — 7–10 миллионов рублей.