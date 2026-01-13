Риелтор Маньянова рассказала, что низкая цена при покупке квартиры должна вызывать подозрения

При покупке квартиры низкая цена должна вызывать подозрения, сообщила NEWS.ru риелтор и владелец агентства недвижимости Марина Маньянова.

По ее словам, заниженная стоимость может указывать на скрытые проблемы: юридические сложности, аварийное состояние дома или неблагополучных соседей.

«Прежде чем радоваться суперпредложению, стоит разобраться, почему оно появилось», — отметила эксперт.

Риелтор рекомендовала тщательно изучить историю объекта и его юридическую чистоту. Частая смена собственников за короткий период может говорить о конфликтах или проблемах с наследством.