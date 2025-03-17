Риелтор Лыгорева: цены на квартиры не снижаются, несмотря на падение спроса

Риелтор Елена Лыгорева в беседе с «ФедералПресс» поделилась наблюдениями о состоянии рынка недвижимости в России. Она отметила, что вопреки ожиданиям специалистов, цены на квартиры не снижаются, несмотря на падение спроса.

Эксперт указала на то, что продавцы продолжают ориентироваться на рост инфляции и курс доллара при определении стоимости своих объектов, не учитывая ситуацию покупателя. Это приводит к тому, что они часто вынуждены снижать цену более чем на 300 тысяч рублей, чтобы продать квартиру.

Лыгорева также обратила внимание на то, что весной на рынок выходят новые предложения от владельцев, которые хотят попытать удачу и назначают цену выше конкурентов. В результате глобального снижения стоимости квартир не ожидается.

Кроме того, участники рынка адаптируются к новым реалиям, ищут и находят новые способы продажи квартир. Например, наблюдается увеличение спроса на неипотечные сделки по покупке квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке.