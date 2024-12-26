Риелтор Львова посоветовала лично осматривать квартиры при выборе аренды жилья

Рынок аренды жилья в России не теряет популярности на фоне высоких ставок по ипотеке. Риелтор Мария Львова рассказала Life , как выбрать подходящую квартиру, договориться о цене и общаться с владельцами.

При выборе жилья стоит обращать внимание на транспортную доступность, наличие инфраструктуры и парков рядом с домом. Не нужно начинать торг по телефону — лучше сначала осмотреть квартиру лично. Искать жилье следует с расчетом на то, что вы готовы заплатить на 10% больше, чем хотите, чтобы был потенциал для торга.

Торговаться необходимо обоснованно: со ссылками на аналогичные квартиры и фактами. Это повысит шансы на снижение цены. Предоплату следует передавать только собственнику после подписания договора. Перед этим важно проверить его паспорт, выписку из ЕГРН и документы, подтверждающие право собственности, резюмировала Львова.