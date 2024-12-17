Риелтор Львова: качественные фотографии помогут быстрее и дороже продать квартиру

При приобретении жилья покупатели учитывают не только внешние факторы в виде инфраструктуры, района, этажа, но и первое впечатление от квартиры. Об этом рассказала «Известиям» риелтор Мария Львова.
Она посоветовала указывать в объявлении рыночную стоимость объекта, но по верхней границе. Для этого нужно сравнить цены на аналогичные квартиры в районе или конкретном доме.
Крайне важно сделать качественные фотографии, на которых будет изображено чистое и аккуратное помещение. Перед этим уберите личные вещи, грамотно расставьте мебель и наведите в комнатах порядок. Хуже плохих фото может быть только их полное отсутствие в объявлении, резюмировала Львова.
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