Риелтор Львова: качественные фотографии помогут быстрее и дороже продать квартиру

При приобретении жилья покупатели учитывают не только внешние факторы в виде инфраструктуры, района, этажа, но и первое впечатление от квартиры. Об этом рассказала «Известиям» риелтор Мария Львова.

Она посоветовала указывать в объявлении рыночную стоимость объекта, но по верхней границе. Для этого нужно сравнить цены на аналогичные квартиры в районе или конкретном доме.

Крайне важно сделать качественные фотографии, на которых будет изображено чистое и аккуратное помещение. Перед этим уберите личные вещи, грамотно расставьте мебель и наведите в комнатах порядок. Хуже плохих фото может быть только их полное отсутствие в объявлении, резюмировала Львова.