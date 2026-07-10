Риелтор Кудреватых указала на небольшое количество предложений по продаже вторичного жилья

По ее словам, цены на квартиры растут планомерно, ликвидные объекты уходят быстро, а остальные постепенно подтягиваются в цене и тоже находят покупателей. Однако предложений на вторичном рынке не так много.

«Сегодня не очень много (вторичных — прим. ред.) квартир продается, из-за этого спрос повышает цены на такую недвижимость. В связи с этим вторичный рынок начинает догонять первичный рынок», — объяснила специалист.

Относительно первичного рынка, где существует дефицит, эксперт подчеркнула, что транслируется рост цены и стоимости квадратного метра. Поэтому застройщики сегодня сильно конкурируют между собой, но не ценами, а наполнением своего продукта.