Риелтор Кудреватых рассказала, что инвестиции в новостройки больше не приносят прежней прибыли

Раньше инвестиции в новостройки были выгодным делом. Однако сейчас ситуация изменилась, и рынок стал местом для сохранения капитала и долгосрочного проживания. Об этом рассказала риелтор Мария Кудреватых в интервью «АБН24» .

Как отметила специалист, после введения эскроу-счетов в 2019 году и изменений в условиях ипотечного кредитования рынок вышел на новый уровень. Сначала цены росли из-за льготных ставок и ограниченного предложения, но этот период закончился. Сейчас вложения в новостройки часто приносят доходность ниже, чем банковские вклады, написал infox.ru.

Теперь покупатели новостроек — это люди, стремящиеся приобрести жилье для себя или своей семьи. Застройщики предлагают не просто квадратные метры, а идею комфортного образа жизни.

В сегменте «премиум» по-прежнему важны расположение и развитая инфраструктура. Однако даже в этом сегменте рентабельность начинает сравниваться с доходом от банковских вкладов, подчеркнула Кудреватых.