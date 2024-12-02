Риелтор Калбасова предположила, что рынок недвижимости пойдет по пути снижения предложений, а не цен

Рынок недвижимости в России скорее начнет снижать объем предложений, а не уровень цен. Таким мнением поделилась риелтор Алина Калбасова с сайтом «Аргументы и факты» .

Специалист объяснила, что резкое падение стоимости квадратного метра на 20% приведет к обесцениванию предмета залога льготной ипотеки, в результате этого может произойти обрушение банковской системы в целом. Поэтому девелоперам удобней строить меньше предложений и удерживать текущие цены.

Стоимость первичной недвижимости может упасть, но не более чем на 10%. Это произойдет не моментально, а в течение двух лет, резюмировала Калбасова.