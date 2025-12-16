Риелтор Юсова посоветовала покупать квартиру в новостройках для сдачи жилья в аренду

Риелтор Юлия Юсова в беседе с Пятым каналом поделилась мнением о возможности заработать на сдаче в аренду жилья, купленного в ипотеку. По ее словам, покупка квартиры с целью последующей сдачи в аренду может помочь частично или полностью покрыть ипотечные платежи.

Эксперт подчеркнула, что при сниженной ипотечной ставке арендные платежи способны покрыть расходы на ипотеку.

«Чем больше недвижимости, тем лучше», — цитирует специалиста сайт URA.RU.

Однако, по мнению риелтора, при покупке квартиры на вторичном рынке по высокой ставке рассчитывать на полное покрытие платежей за счет аренды сложно. Владелец не может бесконечно повышать стоимость найма, так как на него давит рыночный уровень цен.

Поэтому эксперт не рекомендовала брать вторичное жилье по завышенной ипотечной ставке, если основной расчет идет на арендаторов. В качестве альтернативы Юсова посоветовала обращать внимание на новостройки, которые уже введены в эксплуатацию.