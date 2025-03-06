Риелтор Юргенева: устаревший ремонт может стать предметом торга при аренде жилья

Снижение стоимости аренды жилья возможно на 5–10% для недорогих квартир и до 20% для элитного сегмента. Секретами получения скидки поделилась риелтор, руководитель бутика элитной недвижимости Alpha Star Properties Елена Юргенева в беседе с Lenta.Ru .

Специалист отметила, что перед переговорами важно оценить рыночную стоимость объекта. Хорошее впечатление на владельца повысит шансы на успех, однако наличие домашних животных может усложнить процесс, передает сайт «Известия».

Состояние квартиры, устаревшие коммуникации и отдаленность инфраструктуры также могут стать поводом для торга, подчеркнула Юргенева.