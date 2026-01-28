Риелтор Иванов связал спрос на ипотеку в регионах с «эффектом последнего вагона»

В январе 2026 года количество заявок на ипотеку заметно выросло в Тюменской области, а также в Югре и на Ямале. На вторичном рынке недвижимости число заявок увеличилось в 2,7 раза, а на первичном — в 1,5 раза. Риелтор-аналитик Александр Иванов объяснил «ФедералПресс», что на рынок жилья повлиял «эффект последнего вагона».
Как отметил специалист, многие, кто мог воспользоваться семейной ипотекой до изменения условий с 1 февраля 2026 года, поспешили сделать это. Значительно выросла доля покупателей, приобретающих квартиры впрок, особенно для детей.
