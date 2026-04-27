Риелтор Хлащев предложил москвичам арендовать дачу в Рязанской области

Риелтор Николай Хлащев сообщил, что москвичам будет выгоднее всего арендовать дачу в Рязанской, Владимирской и Тверской областях. Стоимость аренды в этих регионах варьируется от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц, передала «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, самые доступные варианты для долгосрочной аренды находятся на значительном удалении от столицы. В то же время в Подмосковье недорогие дома разбирают уже в марте–апреле, и цены достигают до 80 тысяч рублей в месяц.

Хлащев рекомендовал начинать поиск подходящего места и бронировать его как можно раньше, чтобы избежать повышения цен и сокращения доступных вариантов, добавил NEWS.ru.