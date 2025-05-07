Риелтор Гущина призвала точно прописывать сроки действия договора аренды

Риелтор Ольга Гущина поделилась советами, как защитить права арендатора. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По словам эксперта, необходимо точно прописывать сроки действия договора аренды. Краткосрочное соглашение тоже должно содержать информацию о времени его действия.
Для обеспечения безопасности при съеме жилья специалист рекомендовала проводить опись имущества и прилагать ее к документам. В случае дистанционной аренды квартиры стоит сделать видеофиксацию состояния объекта на момент заселения. Если обнаруживаются дефекты, нужно сразу сообщить об этом владельцу, добавил «Питер ТВ».
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