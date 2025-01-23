Риелтор Горский: покупать жилье для сдачи в аренду выгоднее в Москве и Петербурге

Наиболее выгодно приобретать недвижимость для получения высокого дохода от сдачи в аренду в Москве и Санкт-Петербурге, считает президент Ассоциации риелторов Северной столицы и Ленинградской области Игорь Горский. Своим мнением он поделился в интервью с сайтом телеканала «Звезда» .

В столице много квартир, которые собственники сдают в аренду. Это связано с тем, что в Москву часто приезжают в командировки, а также люди, желающие покорить этот город. Они снимают жилье в хороших старых районах, особенно рядом с метро, где цены на аренду самые высокие.

Но, по словам Горского, такие квартиры предназначены для постоянного проживания, а не для сдачи в аренду. Для аренды чаще всего покупают апартаменты, которых в Петербурге достаточно много. В этом плане культурная столица значительно отличается от Москвы.

Горский добавил, что сейчас средняя аренда жилья в России выросла на 32%. Такой рост связан с высокой ипотечной ставкой.