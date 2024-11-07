Риелтор Ермачков указал на отсутствие оснований для снижения цен на квартиры в Крыму

Риелтор Александр Ермачков, выступая в эфире « Радио Крым », рассказал о ситуации с ценами на недвижимость в республике. Снижение стоимости квартир и домов на полуострове не наблюдается, отметил эксперт.

По словам специалиста, цены на жилье действительно могли замирать, но не падать.

«Если говорить про стоимость квадратного метра. Дорожают материалы, земля, рабочая сила, коммуникации», — пояснил риелтор.

Он подчеркнул, что соответствующая ситуация указывает на отсутствие оснований для уменьшения стоимости недвижимости. Однако застройщики, добавил Ермачков, порой организуют различные акции для своих клиентов.