Риелтор Дробот рассказала, что в Краснодаре квартиры стали популярнее частных домов

В Краснодаре квартиры пользуются большим спросом, чем частные дома. Риелтор Ирина Дробот рассказала «Краснодарским известиям» , что при бюджете до 10 миллионов рублей покупатели выбирают между просторными квартирами в новых районах и домами на окраине города.

По словам эксперта, часть покупателей изначально рассматривает только частный сектор. Такой вариант часто выбирают люди, которые привыкли постоянно передвигаться на автомобиле или держат крупных собак. При поиске дома клиенты в первую очередь оценивают планировку и стоимость.

«Размер участка не для всех важен, большинство готовы рассматривать участки площадью три — пять соток», — отметила Дробот.

Еще одно частое требование — наличие центрального газа. Семьи с детьми ищут варианты с тремя спальнями. Близость школы, парков, городской инфраструктуры и расстояние до центра в таких случаях могут оказаться второстепенными критериями.

При бюджете от 7 до 10 миллионов рублей можно приобрести большую трехкомнатную квартиру в районе Западного обхода, Гидростроя, Молодежном, Знаменском, Новознаменском или в ближайшей части Адыгеи. Частный дом в таком ценовом диапазоне придется искать ближе к окраинам Краснодара.