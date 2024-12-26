Риелтор Чернокульский: арендное жилье может вновь подорожать в 2025 году

Очередной скачок цен на аренду жилья произойдет весной 2025 года. Это связано с тем, что ситуация на ипотечном рынке не стабилизируется, поэтому стоимость съемных квартир будет расти из-за дефицита вариантов. Об этом сообщил специалист по недвижимости Александр Чернокульский в интервью «Газете.ru».
По мнению эксперта, весной можно ожидать увеличение стоимости на 10–15%, а в течение года динамика роста может составить не менее 20–25% относительно предыдущего года, отмечает сайт kp.ru.
Чернокульский добавил, что осенью 2024 года стоимость аренды достигла рекордных значений. Так, средняя цена аренды квартиры в Москве впервые превысила 140 тысяч рублей, но к концу года произошло небольшое сезонное снижение.
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