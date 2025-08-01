Риелтор Бендриков назвал торг фактором быстрой и успешной продажи квартиры

Риелтор Олег Бендриков рассказал « Москве 24 », что торг — главный фактор успешной и быстрой продажи квартиры.

По словам эксперта, сейчас практически все сделки по продаже недвижимости проходят со снижением стоимости.

«Высокая ипотечная ставка вынуждает покупателей задумываться скорее об аренде жилья, и торг, особенно значительный, может сделать покупку более возможной», — пояснил специалист.

Кроме того, для успешной продажи важно правильно подготовить документы, составить качественное объявление с подробным описанием и адекватной ценой, добавил Бендриков.