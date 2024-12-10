Риелтор Барсуков заявил, что схема жилищных мошенников выглядит как обычная сделка по продаже недвижимости

Государственная дума выступила с инициативой о вводе недельной блокировки денежных средств от продажи недвижимости. Такая мера поможет уберечь граждан от обмана мошенниками, однако полностью не решит проблему, считает член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik .

Специалист отметил, что в основном аферисты обманывают население при продаже жилья без покупки чего-либо взамен. Мошенничество выглядит как обычная сделка, а вскрывается, когда человек уже перевел деньги и потерял их.

Зачастую очень сложно вывести потерпевшего из-под влияния злоумышленников. При подключении к делу полицейских некоторые могут агрессировать и до последнего не верить в обман. Инициатива о заморозке денег в течение недели поможет людям минимизировать риски жилищных афер, резюмировал Барсуков.