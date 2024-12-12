Риелтор Барсуков заявил, что рассрочка станет альтернативой ипотеке при ее продлении до 10 лет

Рассрочка пока не является альтернативой ипотеке, потому что ее предоставляют на слишком короткий срок. Об этом в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала руководитель комитета по ипотеке Гильдии риелторов Москвы, автор канал «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков.
Он подчеркнул, что срок рассрочки, предоставляемой застройщиком, редко превышает полтора года. Это действительно довольно выгодно при условии, что у человека ест возможность погасит всю сумму в такое ограниченное время.
Поэтому, пока застройщики не будут предлагать рассрочку хотя бы на 10 лет, она не станет альтернативой ипотеке, подытожил эксперт.
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