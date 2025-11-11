Риелтор Барсуков заявил, что освобождение от НДФЛ при продаже жилья городу не повлияет на рынок недвижимости

Предложение депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга о распространении трехлетнего льготного периода на сделки по продаже недвижимости городским властям не окажет заметного влияния на рынок вторичной недвижимости. Такое мнение высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» .

Согласно инициативе парламентариев, при продаже квартир в собственность города продавец будет освобожден от уплаты НДФЛ. Сейчас по закону продавец обязан заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если жилье приобретено им менее пяти лет назад. В случае, если квартира получена в наследство или подарена близкими родственниками, срок сокращается до трех лет.

«Проданные городским властям квартиры выбывают из рыночного оборота, поскольку жилье отдается нуждающимся. Однако город не будет массово скупать квартиры. Поэтому заметного влияния на вторичный рынок подобное решение не окажет», — указал Барсуков.

По мнению риелтора, стоимость квартиры при продаже городским властям не должна сильно отличаться от рыночной, и освобождение от НДФЛ делает сделку выгодной для продавца. Квартира может стоить на 5% дешевле, но не больше.