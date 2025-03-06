Риелтор Барсуков выступил против существования льготной ипотеки

Он считает, что государство должно помогать не через льготные ипотечные программы, а за счет частичной оплаты платежей конкретным семьям.

Эксперт отметил, что «ставка по ипотеке должна быть единой для всех», поскольку из-за разницы происходит перекос на рынке недвижимости: «первичка» стоит дороже «вторички», потому что на нее действуют особые условия по ипотеке.

Барсуков добавил, что застройщики изменили восприятие покупателей, переключив их внимание со стоимости квартиры на ежемесячные платежи. Это изменение подхода позволяет девелоперам легче управлять ценами на недвижимость, влияя на решения покупателей.