Риелтор Барсуков: в 2025 году цены на «вторичку» в Москве могут вырасти на 5%

Стоимость вторичного жилья в Москве может увеличиться на 5% к концу 2025 года, считает член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Своим мнением специалист поделился в интервью сайту «Ридус» .

Эксперт отметил, что пока цена реальной сделки держится на уровне 2024 года, однако ситуация может измениться уже к апрелю. В итоге на рынке останутся в основном квартиры с завышенными ценами, а спрос сохранится, покупатели будут вынуждены соглашаться на такие условия.

В результате новые квартиры тоже начнут продаваться по завышенным ценам. Поэтому Барсуков не исключает, что рост стоимости вторичного жилья составит около 5%.