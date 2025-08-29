Риелтор Барсуков спрогнозировал существенное ограничение выдачи ипотеки в России

Центробанк существенно сократит количество одобренных ипотечных кредитов, несмотря на возможное снижение ключевой ставки. Об этом заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с « Ридусом ».

Как пояснил специалист, Банк России не заинтересован в росте кредитовании при снижении ставки.

«Согласно новым правилам, к концу 2026 года ипотекой смогут воспользоваться лишь те россияне, у которых белая зарплата», — предупредил эксперт.

По его словам, организации перестанут принимать справки по форме банка. Кроме того, значительно вырастет размер первоначального взноса, добавил риелтор.