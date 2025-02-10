Член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков прокомментировал планируемый правительством законопроект о регулировании рассрочки на жилье. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт назвал инструмент очень серьезным, отметив, что тот может составить конкуренцию ипотеке. Сам механизм, напомнил специалист, не контролируется Центральным банком.

«Соответственно, можно делать различного рода схемы, которые при ипотеке невозможны. Ну, например, выдавать рассрочку, которая противоречит введенным ипотечным правилам, рассрочку может выдавать не кредитная организация», — сообщил риелтор.

По его словам, нововведение позволит упростить процедуру изъятия имущества в случае неплатежей по рассрочке.