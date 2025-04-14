Риелтор Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» назвал предположения о будущем дефиците жилой недвижимости в России «манипуляцией со стороны застройщиков».

По данным отчета «Дом.РФ», из-за уменьшения количества новых проектов дефицит жилья в стране к 2027 году может достичь 30 миллионов квадратных метров. Объемы строительства снижаются из-за высокой ключевой ставки в размере 21% годовых.

«Планируется ввести в эксплуатацию 99,5 миллиона квадратных метров жилья к 2027 году. Примерно половина из этого уже строится. Поэтому утверждения о возможном жилищном дефиците выглядят как попытка застройщиков получить государственные преференции.», — отметил Барсуков.

Он отметил, что дефицит возможен лишь в случае массового отказа застройщиков от новых проектов в ближайшие полгода.