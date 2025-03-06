Риелтор Барсуков: расширение семейной ипотеки может привести к росту цен на вторичное жилье

Расширение программы льготной семейной ипотеки поддержит российских застройщиков, которые испытывают сложности из-за низкого спроса. Таким мнением поделился член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с «Ридусом» .

Сейчас российское правительство рассматривает возможность предоставления льготной ипотеки семьям с одним ребенком до 18 лет. Вероятнее всего, программа затронет не только первичный рынок жилья, но и вторичку.

Мера может поддержать спрос, однако приведет к умеренному росту цен на новостройки и значительному повышению стоимости вторичного жилья, подчеркнул специалист.