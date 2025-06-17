Риелтор Барсуков раскритиковал идею с запретом на сделки с недвижимостью за наличные

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал идею с запретом на проведение сделок с недвижимостью за наличные. Такая мера не обеспечит защиту от мошенников, заявил эксперт в беседе с « Ридусом ».

По его словам, аферисты часто используют законные методы для совершения преступлений.

«Человек под влиянием злоумышленников совершенно нормально совершает продажу недвижимости, а потом передает деньги преступникам. Неважно, как именно производился расчет», — рассказал риелтор.

Он предложил более эффективную меру — заморозку средств, полученных от продажи жилья, на определенный срок, чтобы предотвратить их несанкционированный перевод или снятие.