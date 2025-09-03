Риелтор Барсуков посоветовал следить за изменениями рынка при накоплении на жилье

Платежи по ипотеке часто превышают расходы на аренду, особенно при высоких ставках. Стратегия «снимать и ждать» может быть эффективной, но только при условии стабильности цен на недвижимость, рассказал риелтор Константин Барсуков в беседе с Общественной Службой Новостей .

Как пояснил специалист, на практике колебания на рынке могут сделать жилищный кредит более выгодным вариантом. Целесообразность стратегии зависит от того, какой процент необходимой суммы для покупки жилья у человека уже есть. Если имеется 80%, то можно разместить деньги на депозите и получать доход, а также экономить на аренде недвижимости.

Барсуков посоветовал следить за изменением рыночной конъюнктуры и «резко входить в рынок», когда цены начинают расти. В случае неуверенности в собственных силах стоит брать ипотеку.