Риелтор Барсуков посоветовал не ждать снижения цен на новостройки

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявил об остановке роста цен на новостройки в РФ. Однако даже в таких условиях не стоит ждать снижения стоимости, отметил руководитель комитета по ипотеке Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в эфире радиостанции Sputnik.
По его словам, в настоящее время стоимость у объектов мало чем отличается. Соответствующие колебания — в районе погрешности.
«Если говорить в целом, то очевидно, что у застройщиков уже начались определенные проблемы с продажами. И понятно, что они будут сейчас стимулировать спрос», — добавил эксперт.
Барсуков пояснил, что в данном случае речь идет о краткосрочных акциях на локальные объекты.
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