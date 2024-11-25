Риелтор Барсуков посоветовал не ждать снижения цен на новостройки

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявил об остановке роста цен на новостройки в РФ. Однако даже в таких условиях не стоит ждать снижения стоимости, отметил руководитель комитета по ипотеке Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, в настоящее время стоимость у объектов мало чем отличается. Соответствующие колебания — в районе погрешности.

«Если говорить в целом, то очевидно, что у застройщиков уже начались определенные проблемы с продажами. И понятно, что они будут сейчас стимулировать спрос», — добавил эксперт.

Барсуков пояснил, что в данном случае речь идет о краткосрочных акциях на локальные объекты.