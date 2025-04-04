Риелтор Барсуков посоветовал не ждать снижения цен на недвижимость в 2025 году

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что снижения цен на квартиры в 2025 году не предвидится. Об этом сообщила Lenta.ru .

По мнению эксперта, при снижении ключевой ставки цены на вторичном рынке вырастут на 30–40%. Новостройки вряд ли подорожают, если застройщики не станут искусственно завышать цены.

«Если объект недвижимости будет, тот, который вы хотите купить, то, наверное, есть смысл его уже сейчас покупать», — рекомендовал специалист.

При этом он призвал не спешить с покупкой жилья. Деньги лучше перевести на накопительный счет, чтобы приобрести квартиру сразу, как только появится подходящий вариант.