Риелтор Барсуков поддержал новые поправки в закон «Об ипотеке» о взыскании банком имущества

В России с 11 сентября вступили в силу новые поправки в закон «Об ипотеке», которые запрещают банкам взыскивать имущество после подачи заявления. Их поддержал риелтор Константин Барсуков в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, теперь при возникновения трудностей с оплатой кредита заемщик может подать заявление и на четыре месяца освободить себя от взыскания имущества. За это время можно легко продать квартиру и рассчитаться с банком.
До принятия поправок финансовые организации могли забрать ипотечную квартиру в любой момент, поэтому такие нововведения — это благо, отметил Барсуков.
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