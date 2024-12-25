Риелтор Барсуков: организация жилых помещений в кладовках без окон и туалета незаконна

Сообщения о «новом тренде» на московском рынке жилья — «каморкинге», когда кладовки без окон и удобств в ЖК бизнес-класса приспосабливаются под жилые помещения и продаются, обсудил с «Ридусом» эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

По его словам, на самом деле никакого тренда на продажу переоборудованных под жилье каморок в столичных жилых комплексах не существует. Повышенным спросом такие помещения не пользуются, а случаи «каморкинга» можно считать разовыми.

«Более того, это нарушение закона, потому что нежилые помещения нельзя использовать для постоянного проживания граждан», — отметил специалист.

Первые сообщения о случаях «каморкинга» стали поступать еще весной этого года. По таким схемам можно приобрести комнату площадью около трех квадратных метров, в которой умещаются диван, тумба, зеркало и даже умывальник. В туалет и душ приходится ходить через общий холл.