Риелтор Барсуков опроверг сообщения о снижении цен на вторичное жилье в крупных городах России

Наблюдаемое снижение цен на вторичное жилье в крупных городах России не свидетельствует об удешевлении реальных сделок. Продавцы стали корректировать заявленные в объявлениях стоимости, приближая их к фактическим рыночным ценам. Об этом рассказал советник президента гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в беседе с «Постньюс» .

Специалист отметил, что в объявлениях много цен, завышенных по сравнению с реальной стоимостью квартир. Это приводит к тому, что аналитики фиксируют мнимые колебания на рынке. В реальности же таких резких ежемесячных изменений нет, а статистика является их неправильной интерпретацией, написал сайт Ura.ru.

Эксперт рекомендовал приобретать жилье сейчас при наличии возможности. Однако если для сделки потребуется брать ипотечный кредит, Барсуков призвал повременить и накапливать средства на банковских депозитах.