Риелтор Барсуков объяснил, что нотариус не поможет защититься от мошенников

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал в беседе с ИА НСН , что адвокаты не могут на 100% оценить, находится ли клиент под давлением в момент передачи собственности.

До 2025 года сменить собственника жилья можно было через дарственную, просто обратившись в МФЦ. Теперь договор, заключенный между гражданами, должен быть обязательно удостоверен нотариально. Однако изменения не гарантируют защиту от мошенников, отметил Барсуков.

«Задача нотариуса в этом процессе — удостоверить личность в этой ситуации. Если покупатель приобретает квартиру, то он по крайней мере знает, что дарил бывший владелец», — объяснил эксперт.

По его словам, такие договоры можно оспорить по тем же основаниям, что и обычную куплю-продажу: невменяемое состояние, неосознавание значения своих действий. Все должно происходить в судебном порядке.