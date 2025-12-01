Риелтор Барсуков назвал залоговое удержание квартир справедливой мерой защиты против мошенников

В Государственной думе предложили ввести механизм залогового удержания имущества для защиты сделок с недвижимостью от мошеннических схем. Риелтор Константин Барсуков оценил эту инициативу в беседе с «Ридусом» .

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил о предложении ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя на период возврата денежных средств продавцом, если сделка была признана судом недействительной.

По мнению Кошелева, если продавец не может вернуть деньги, покупатель не должен возвращать квартиру. До полного возврата средств недвижимость должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя. Если в течение года деньги не возвращены, квартира остается у покупателя. Такой подход соответствует принципу Гражданского кодекса РФ о встречном исполнении обязательств.

Барсуков считает, что описанная мера — один из возможных вариантов защиты от скамерских сделок.

«Если суд установил двустороннюю реституцию, то довольно справедливо, чтобы встречные обязательства тоже исполнялись», —отметил эксперт.

Риэлтор добавил, что вводить такой порядок нужно аккуратно и внимательно смотреть, в каких ситуациях это должно применяться. Необходимо учитывать законодательство о банкротстве, чтобы не было противоречий.

Термин «эффект Долиной» возник в связи с делом певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников летом 2024 года. Она продала свою элитную недвижимость и перевела полученные средства мошенникам. Через судебные разбирательства Долина добилась аннулирования сделки, и ее квартира была возвращена ей.