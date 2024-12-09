Риелтор Барсуков назвал разумной мерой заморозку получения наличных от продажи квартиры

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила временно блокировать получение наличных от продажи квартиры. В беседе с « Ридусом » идею прокомментировал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Эксперт назвал инициативу парламентария разумной мерой, так как в данном случае речь идет только о заморозке перечисления средств на снятие. Такие правила будут полезны тем, кого обманули аферисты.

«Мошенники, заставляющие находящихся под влиянием людей продавать недвижимость, потом просят перечислить им деньги после оформления сделки по продаже квартиры. Учитывая данный факт, это разумная мера», — отметил риелтор.

По его словам, соответствующая практика поможет выявлять схемы мошенников и противодействовать таким злоумышленникам.