Риелтор Барсуков: долгосрочная аренда предоставляет постоянный поток доходов

Рынок недвижимости в 2025 году сохраняет высокую привлекательность для многих россиян. Жилье можно использовать не только для личных нужд, но и как выгодную инвестированную собственность. Риелтор Константин Барсуков рассказал Общественной Службе Новостей , как работают различные типы инвестиций в недвижимость и как их лучше использовать.

Он назвал три основных вида инвестиций в недвижимость: спекуляция, инвестиции в бизнес, долгосрочная аренда. В первом случае покупка квартиры дешевле, чем ее рыночная стоимость, с последующей продажей дороже. Это классический пример краткосрочного вложения. Инвестиции в бизнес предполагают покупку недвижимости с целью модернизации и дальнейшей реализации. Закупка недвижимости с намерением сдачи ее в аренду подходит для инвесторов, стремяющихся зарабатывать на аренде недвижимости.

Каждый из этих вариантов отличается по степени риска и доходности. Спекуляция связана с наибольшим риском, но дает высокий потенциал прибыли. Бизнес-инвестиции предполагают меньший риск, но приносят стабильную прибыль. Долгосрочная аренда наименствует собой наименьший риск и самую низкую доходность, но предоставляет постоянный поток доходов, сообщил Барсуков.