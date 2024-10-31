Риелтор Барсуков: для покупки жилья при высокой ставке нужно сосредоточиться на накоплении

Член Российской гильдии риелторов и специалист по недвижимости Константин Барсуков рассказал, как приобрести жилье в условиях серьезного повышения ключевой ставки. Его слова опубликовало «Радио 1».
В данной ситуации эксперт рекомендовал сосредоточиться на накоплении средств, а также мониторить ситуацию на рынке и искать подходящий вариант. Даже при падении спроса существует вероятность для продолжения роста цен, пояснил риелтор.
Барсуков также отметил, что деньги лучше хранить на депозитах. Специалист посоветовал обратить внимание на краткосрочные вклады, так как всегда есть возможность найти более выгодные условия, добавил Infox.ru.
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