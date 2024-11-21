Риелтор Бабушкина заявила о стагнации рынка недвижимости в Тюмени

Тюменский рынок невидимости перестал развиваться, значительно снизилось число новых предложений от застройщиков. Об этом сообщила Ura.ru президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина в кулуарах Западно-Сибирского форума недвижимости.

По ее словам, рынок не исчезнет полностью, потому что спрос на жилье будет вечен, однако сейчас этот сегмент вошел в стадию стагнации.

Кроме того, за последний год ипотечные сделки по новостройкам упали на 45%, по вторичному жилью — на 35%, добавил глава департамента управления агентства недвижимости «Этажи» Константин Бердников. При этом эксперты отмечают, огромный рост объема предложений по всем сегментам рынка, что приводит к его затовариванию.