Риелтор Апрелев заявил, что рынок новостроек пострадал больше всего после отмены льготной ипотеки
С закрытием программы льготной ипотеки рынок недвижимости претерпел значительные изменения. Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев и автор проекта «Экономизм» Алексей Кричевский оценили текущую ситуацию, сообщил MK.Ru.
Апрелев отметил, что рынок новостроек пострадал больше всего, особенно после отмены массовой льготной ипотеки. На «вторичке» переход к рыночным условиям начался раньше.
«Элитный рынок делает вид, что все хорошо, но на деле ситуация такая же, как в массовом сегменте. Падение сделок, налоговая оптимизация — все это искажает картину», — отметил аналитик.
Кричевский представил статистику: в первом полугодии 2025 года продажи новостроек снизились, но застройщики заработали больше из-за роста маржи. По его словам, впоследствии ситуация станет интереснее, особенно на фоне всеобщего беспокойства перед отменой льготных программ.