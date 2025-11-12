Риелтор Апрелев заявил, что при покупке участка зимой невозможно оценить влажность и качество почвы

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал RT о рисках, связанных с покупкой земельного участка в зимний период. Среди основных проблем он отметил невозможность оценить реальную влажность почвы и качество земли под снежным покровом.

«Участок на самом деле может быть очень влажный, сырой. То есть его хорошо увидеть весной и убедиться в том, что воды весенние сходят, например», — пояснил эксперт.

Также Апрелев обратил внимание на проблемы с доступностью участка в зимний период. По его словам, важно понимать, можно ли проехать к участку зимой, так как летом дорога может казаться хорошей, а зимой — недоступной.

В качестве рекомендации для покупателей эксперт назвал получение независимой информации от соседей, поскольку продавец или риелтор могут не рассказать всю негативную информацию об участке.