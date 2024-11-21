Риелтор Апрелев заявил, что почти нигде в мире нет таких условий приобретения недвижимости, как в России

Почетный член российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что почти нигде в мире нет таких условий приобретения недвижимости, как в России.

Ранее СМИ писали, что в России рассматривается снижение срока владения недвижимостью для продажи без НДФЛ с пяти до трех лет, а если имущество было получено в дар или перешло по наследству, срок сокращается до года.

Эксперт назвал эти инициативы хорошими, но не очень разумными с точки зрения социальной политики государства.

«На самом деле у нас все-таки достаточно лояльная ипотечная модель приобретения недвижимости. По крайней мере, ставка не привязана к ключевой», — добавил Апрелев.

Он привел в пример США, где 80% всех ипотечных сделок заключаются с плавающей ставкой.