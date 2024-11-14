Риелтор Апрелев: выведение Рижского вокзала из реестра памятников повысит его рыночную привлекательность

Глава Гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с Общественной Службой Новостей прокомментировал решение РЖД продать Рижский вокзал в Москве. Он поделился мнением о перспективе объекта.

По словам собеседника, такие здания как Рижский вокзал требуют колоссальных вложений, поскольку имеют статус объекта культурного наследия. Собственник должен поддерживать его в должном состоянии, что предполагает выполнение специальных требований и норм.

«В таких условиях бизнес, не связанный с историей и культурой, может задуматься, готов ли он к таким расходам», — отметил Апрелев.

В случае выведения Рижского вокзала из реестра памятников его рыночная привлекательность возрастет. Кроме того, содержание объекта для владельцев станет менее обременительным. Другой вопрос, что статус исторической ценности может повысить интерес инвесторов, которые ищут знаковые объекты для развития, добавил собеседник.