Риелтор Апрелев выступил за отказ от практики продажи долей в квартире

Риелтор Константин Апрелев выступил за отказ от практики продажи долей в квартире. По его мнению, в законодательстве о долях есть недостатки, из-за которых между собственниками возникают споры, написала Общественная Служба Новостей .

Доли появляются при вступлении в наследство несколькими людьми или при разводе и разделе имущества. По закону доля может быть меньше шести квадратных метров. Собственник имеет право жить на своей площади, даже если это создает неудобства другим жильцам.

Апрелев считает, что нужно создать нормативную базу, по которой доли станут комнатами. Это позволит избежать проблем с продажей частей недвижимости. Процедура деления квартир на доли также должна быть более четкой.

Еще одна проблема — оценка стоимости доли. Человек считает цену своих метров по рыночной стоимости всей квартиры, но доля стоит дешевле. Поэтому люди часто продают свои части квартиры отдельно, портя отношения друг с другом.