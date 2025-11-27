Риелтор Апрелев усомнился в эффективности туристического налога на аренду жилья

Планируемое введение туристического налога на аренду жилья не окажет критического влияния на цены в этом сегменте рынка. Таким мнением поделился вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Ридусом» .

Министр финансов России Антон Силуанов 26 ноября заявил о планах Минфина и Минэкономразвития на 2026 год — исследовать возможность введения туристического налога на жилые дома, предоставляемые в аренду туристам.

По словам Апрелева, выделить квартиры или дома, сдаваемые посуточно, будет непросто. Кроме того, размер туристического налога невелик, и потому ощутимого влияния на ситуацию на рынке он не окажет. Объекты посуточной аренды в жилом фонде в основном имеют добавленную стоимость в «горячий» период туристической активности.

«На самом деле надо будет посмотреть, какие суммы нужно будет затратить на администрирование и на проверки уплаты этого налога, и сколько денег реально поступит в бюджет», — сказал риелтор.

Сейчас туристический налог применяется в ряде городов и регионов России, включая Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Светлогорск, Великий Новгород, Казань и Майкопский район Адыгеи.