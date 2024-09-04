Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на квартиры в новостройках до 20% к 2025 году

Спрос на покупку жилья на первичном рынке в России с июля снизился на 70%. Такое падение приведет к снижению стоимости квартир в новостройках на 15-20% ближе к 2025 году, рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, в Москве уже есть застройщики, которые предлагают своим покупателям скидку в размере 35%. Некоторые девелоперы объявили о скидках до 15–20%.

Апрелев отметил, что инвестиционная привлекательность жилья в новостройках упала на фоне высокой ключевой ставки и отмены льготной ипотеки. Серьезного роста спроса в ближайшее время ожидать не приходится, добавил он.