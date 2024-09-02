Риелтор Апрелев: россияне до конца не оценивают все риски при оформлении ипотеки

К 1 июня 2024 года сумма невыплаченных кредитов в России достигла 106 миллиардов рублей. Объем «просрочек» по платежам растет, поскольку люди не до конца оценивают все потенциальные риски при оформлении ипотеки, рассказал основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, заемщики не учитывают ситуации, при которых возможна потеря работы и дохода. Они принимают решение брать кредиты, в том числе ипотечные, исходя только из текущего дохода. Это и приводит к увеличению рисков по просрочкам.

В связи с этим все ужесточающие меры, которые принимаются и находятся под контролем банковской системы и Центробанка, кажутся разумными, отметил Апрелев.